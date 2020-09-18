Российские Бе-200ЧС тушат пожары в Турции

Российские Бе-200ЧС за три месяца более 200 раз вылетали на тушение лесных пожаров в Турции. С 16 июня экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах и локациях. Общий налет составил около 450 часов.

Два самолета-амфибии производства Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева (входит в состав ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) дежурят в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Бе-200ЧС был задействован, в частности, при тушении пожара на фабрике фейерверков в районе города Сакария. На локализацию и полную ликвидацию горения экипажу потребовалось менее двух часов. Другой крупный пожар - в районе пролива Дарданеллы - был ликвидирован менее, чем за сутки. Полеты выполнялись совместно с летчиками-наблюдателями от турецкой стороны. Бе-200ЧС продолжат дежурство до 15 октября.

По словам руководителя комплексной бригады ТАНТК им. Г.М. Бериева Александра Тернового, самолет Бе-200ЧС выполнил все поставленные задачи по тушению лесных пожаров, в общей сложности сбросив более 4000 тонн воды. Российские летчики-испытатели действовали в сложной пожарной обстановке в условиях пересеченной горной местности, забирали воду с поверхности горных озер и открытого моря.

Амфибии были отправлены в Турцию по просьбе Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики. По мнению специалистов "Ростеха", их успешная эксплуатация в реальных условиях позволит развивать сотрудничество с турецкими партнерами и, в том числе, обсуждать перспективы закупки российских самолетов Бе-200ЧС для обновления парка противопожарной службы Турции.