Российские дипломаты почтили память советских моряков на норвежском острове

Представители генконсульства России на Шпицбергене посетили расположенный в 350 километрах к юго-востоку от российского Баренцбурга остров Хопен (остров Надежды), чтобы возложить венки к памятнику 77 погибшим советским морякам парохода "Декабрист", затонувшего 4 ноября 1942 года у берегов острова в результате налета гитлеровской авиации на следовавший в Архангельск полярный конвой.

Как рассказал "РГ" генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, еще в январе он обратился с просьбой к норвежской стороне оказать транспортно-логистическое содействие поездке на остров Хопен в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако дата поездки неоднократно откладывалась, то по причине коронавирусного кризиса, то из-за нелетной погоды, но в конце концов она состоялась.

До острова Хопен делегация добралась на вертолете губернатора Шпицбергена. Помимо представителей генконсульства РФ в поездке участвовали и.о. директора рудника "Баренцбург" Константин Туринский и замгубернатора Шпицбергена Солви Эльведаль. Полет в одну сторону занял два часа. На острове Хопен гостей встретили четверо сотрудников норвежской метеостанции, работающих там сменными вахтами по шесть месяцев каждая.

Памятник "Декабристу" находится рядом с вертолетной площадкой метеостанции. По словам Гущина, памятник содержится норвежцами в надлежащем состоянии, все надписи читаются хорошо.

При возложении венка российский генконсул подчеркнул, что общая историческая память, совместная борьба с фашизмом являются фундаментом современных отношений между Россией и Норвегией. Он также выразил признательность норвежским соседям за сохранение памятника "Декабристу" и заботу о расположенном под ним захоронении останков советских военнослужащих.

Фото: предоставлено генконсульством РФ на Шпицбергене

Солве Эльведаль также отметила важность проведения этой совместной мемориальной церемонии в год 75-летия Победы и заявила, что память о войне до сих пор жива в сердцах норвежцев.

Генконсульство России на Шпицбергене старается регулярно посещать мемориал "Декабристу" на острове Хопен, но в связи с его удаленностью попасть туда удается не каждый год. Предыдущий раз такая поездка состоялась в 2015 году.

История парохода "Декабрист"

Сергей Гущин, генконсул РФ на Шпицбергене:

"Судьба советского транспортного парохода "Декабрист" и его экипажа - одна из трагических страниц в истории военных действий Второй Мировой на Шпицбергене. 29 октября 1942 года в составе группы из 13 союзнических кораблей и судов с грузами по ленд-лизу "Декабрист" вышел из исландского Хвальфьорда курсом на Архангельск. "Декабрист" был единственным советским судном в конвое, экипаж насчитывал 80 человек под командованием капитана Степана Поликарповича Беляева.

4 ноября 1942 года недалеко от острова Хопен "Декабрист" был атакован немецко-фашистскими самолетами-торпедоносцами. Согласно записям в дневнике капитана Беляева, нападение длилось примерно два часа, при этом никто не погиб, но "Декабрист" получил несколько прямых попаданий торпед и через некоторое время затонул. Экипаж из 80 человек погрузился на четыре спасательные шлюпки. Судя по имеющимся данным, через 10 суток дрейфа по ледяному морю только 19 человек добрались до острова Хопен, судьба остальных неизвестна.

Выживших ждала суровая зимовка. Хотя они нашли несколько промысловых хижин и кое-какие припасы в них, к январю 1943 года в живых осталось только четверо - капитан Беляев, корабельный врач Наталич, матросы Бородин и Лобанов.

В июле 1943 года немецкая подводная лодка забрала капитана Беляева с острова, он отсидел в немецких лагерях для военнопленных остаток войны и вернулся в СССР после Победы, несколько лет плавал, вышел на пенсию и умер в 1955 году

В октябре 1943 года та же подлодка забрала Наталич, Бородина и Лобанова. Лобанов скончался от истощения на борту субмарины и был похоронен немецкими подводниками на острове Медвежий. Наталич и Бородин по прибытии на материк отправлены в лагеря для военнопленных. Они, как и Беляев, пережили войну и вернулись в СССР. Наталич несколько лет плавала, как и Беляев. Летом 1979 г. она вышла на пенсию и поселилась в городе Грозный. О дальнейшей судьбе Бородина ничего не известно.

Фото: предоставлено генконсульством РФ на Шпицбергене

Таким образом, из 80 членов экипажа "Декабриста" в живых осталось только трое.

Останки погибших членов экипажа парохода "Декабрист", которые сотрудники норвежской метеостанции "Хюсдален" нашли на острове Хоуп в 1951 году, были захоронены ими к югу от здания метеостанции. Летом 1975 года советские власти установили там надгробный памятник с надписью "Морякам советского парохода "Декабрист", героически погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками". Вместе с могилой матроса Лобанова на острове Медвежий это единственное на архипелаге Шпицберген и ближних к нему островах захоронение советских военнослужащих, погибших в годы Второй Мировой войны.

Трагическую историю "Декабриста" по дневниковым записям капитана Беляева, переданным его вдовой газете "Водный Транспорт", воссоздали норвежские исследователи Оддмунд Сёрэйде и Тур Бёрстинг в своей книге "Хопен. Полярный остров и метеорологическая станция", вышедшей в 1994 году. "Декабристу" в ней посвящена отдельная глава. Она начинается так:

"2 августа 1951 года в одной из газет Осло можно было прочитать следующее:

"Сотрудники метеорологической станции на о-ве Хопен (о-в Надежды), Шпицберген, обнаружили останки трупов нескольких человек.

Они нашли детали форменной одежды, бумажники, большую, сильно поврежденную спасательную шлюпку с названием "Декабрист" и несколько спасательных жилетов, на которых было написано это же название.

Остатки униформы указывают на советское происхождение, в то время как пачки сигарет и коробки спичек были американскими. В кошельке находились исключительно советские монеты.

Нет возможности точно утверждать, сколько человек могли спастись на берегу острова и потом погибнуть, так как там уже поохотился белый медведь и вокруг были разбросаны остатки костей. Потерпевшие кораблекрушение должны были погибнуть от голода и холода. Как долго они жили на Хопене, выяснить невозможно.

Также были найдены остатки кострища".