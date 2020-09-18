Российские и белорусские артисты записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха записали песню "Любимую не отдают". Ее название цитирует фразу из обращения президента Беларуси Александра Лукашенко к народу и парламенту. Клип опубликован на видеохостинге YouTube.

"Здесь мы живем, будут жить наши дети в мире любви и согласия вместе. Просто знай: любимую не отдают", - поют российские и белорусские артисты.

Лукашенко в обращении к народу и парламенту в преддверии выборов 4 августа заявил, что Белоруссия "любимая, а любимую не отдают".