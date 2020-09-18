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Текст:   Марина Трубилина 
19:50 18.09.2020

Росстат отметил рост строительства

Показатели жилищного строительства в августе выросли по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с предыдущим годом, отмечает Росстат.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

За последний месяц лета было введено в эксплуатацию на 14,7% больше жилья, чем в июле нынешнего года, и на 4,9% больше, чем в августе 2019 года (без учета жилья, построенного на садовых участках).

Фото: iStock
Хуснуллин: Поддержка ипотеки не ведет к заметному росту цен на жилье

"Жилищное строительство постепенно достигает докризисного уровня. Показатели вышли на рост", - комментирует глава Минстроя Владимир Якушев. Рост во многом связан с мерами поддержки отрасли, которые были приняты правительством в апреле. Тем не менее за 8 месяцев нынешнего года жилья построено меньше, чем тот же период 2019 года, отметил Якушев. Это связано с приостановкой строительных работ из-за пандемии.

Среди мер поддержки строительной отрасли - программа льготной ипотеки по ставке до 6,5% (к 10 сентября выдано 169,3 тысячи кредитов на 464,8 млрд рублей), субсидирование ставок по кредитам для застройщиков (в начале сентября состоялось уже третье заседание Межведомственной комиссии по этому вопросу, где была рассмотрена возможность возмещения банкам недополученных доходов по 228 кредитным договорам, включая 7 новых). Вскоре, сообщает Минстрой, начнет действовать еще один механизм поддержки - субсидирование ставки для низкомаржинальных (с рентабельностью не выше 15%) проектов при получении проектного финансирования.

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