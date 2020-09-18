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18.09.2020 01:25
Рубрика: Общество

Палеонтологи нашли самые древние сперматозоиды на Земле

Текст: Ольга Орлова

Ученые впервые обнаружили ископаемые гигантские сперматозоиды остракод. Остракоды - это вид ракообразных, о которых известно, что они появились на Земле 540 миллионов лет назад. Таким образом, находка ученых свидетельствует, что найдены самые древние половые клетки живых существ на Земле.

Фото: Пресс-служба МГУ
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет

Находка была в виде кальцинированных раковин. За миллионы лет мягкие части обычно бывают утрачены. Но на этот раз исследователям повезло. Раковины оказались законсервированы в кусочке янтаря. Смола также окаменела, но ее удалось растопить. В ней практически в целости находились 39 остракод.

Как сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society, среди них находились самцы, самки и молодые особи ракообразных. Сохранились их мягкие части и сперматозоиды, возраст остракод датируется 100 миллионами лет.

Палеонтологи изучили как саму находку, так и ныне существующих остракод, провели сравнительный анализ. С помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии они получили трехмерное изображение в столь высоком разрешении, что смогли рассмотреть и мужские миксоптеригии - половые органы ракообразных, гемипенисы, женские резервуары для сперматозоидов и сами половые клетки.

"Наши результаты показывают, что поведенческий репертуар размножения, связанный со значительными морфологическими адаптациями, оставался неизменным в течение по меньшей мере 100 миллионов лет и является важнейшим примером эволюционного застоя. Эти результаты также удваивают возраст самой старой однозначно ископаемой спермы животного. Кроме того, это открытие подчеркивает способность янтаря документировать мягкие части беспозвоночных, которые редко регистрируются другими осаждающими средами", - комментируют ученые.

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