Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона

Криминальная драма ABC "Стамптаун" (Stumptown) с Коби "Как я встретил вашу маму" Смолдерс с нами, похоже, прощается уже после стартового сезона.

Впрочем, не исключено, что создатели смогут подыскать для своего детища новый дом - другой канал или стриминг, оговаривается Deadline со ссылкой на источник.

Напомним: еще весной ABC продлил "Стамптаун" на второй сезон, но из-за коронавирусных бедствий лавочку в конечном итоге пришлось свернуть - авторы не уложились в производственный график.

В основе сериала - одноименный комикс Грега Руцки ("Бессмертная гвардия"), начавший выходить в 2011-м, по центру сюжета которого - бисексуальная Декс Парио, бывшая офицер военной разведки и ветеран Афганистана, после окончания контакта занимающаяся практикой частного детектива в Портленде. Причем дела у нее, естественно, идут скверно.

Премьера первого сезона состоялась 25 сентября 2019 года.