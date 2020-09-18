Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья

В Санкт-Петербурге продолжается сезон штормов. В ночь с 17 на 18 сентября в городе ветер повалил как минимум десять больших деревьев: шесть в Петродворцовом районе и четыре - в Красногвардейском.

В петербургском ГУ МЧС сообщают, что в течение минувшей ночи спасатели выезжали на последствия борьбы со стихией десять раз - вызовы касались падения деревьев и повреждения кровли зданий.

О последствиях разгула стихии говорят и в Ленинградской области - местные жители делятся в соцсетях фотографиями поваленных деревьев и погнутых столбов.

Между тем непогода продолжается. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 18 сентября, скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах - 23 метров в секунду.

В комитете по благоустройству сообщили о закрытии ряда скверов и садов в центре Петербурга из-за штормового предупреждения. Аварийные бригады и специалисты дорожных предприятий еще с вечера перешли на усиленное дежурство.

Напомним, предыдущий шторм бушевал в Санкт-Петербурге совсем недавно - с 10 по 13 сентября. Тогда ветер повалил 563 дерева. Из них 62 упали на проезжую часть и тротуары.

На заметку

Круглосуточный телефон дежурной службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: (812) 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях.