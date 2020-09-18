Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья

Новости

Турникеты с Face Pay появятся на станциях столичного метро в 2021 году 14:07
В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях 14:03
Песков раскритиковал версию о бутылке с "Новичком" у Навального 13:53
В Москве может появиться "народный каршеринг" 13:51
Постпред Беларуси заявил об отсутствии в стране политзаключенных 13:49
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 13:46
Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность 13:30
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков 13:23
Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН 13:09
"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы" 13:08
Около половины россиян пользовались госуслугами на самоизоляции 13:05
В Москве за минувшие сутки выпало около 70% месячной нормы осадков 13:04
Приставы начали изымать имущество экс-главы Марий Эл 13:01
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире 12:57
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину 12:50
Дело экс-футболиста Широкова передано в главное управление МВД Москвы 12:45
Фестиваль финансовой грамотности пройдет онлайн 12:44
Московские врачи вылетели в Узбекистан для борьбы с коронавирусом 12:44
Лукашенко обсудил темпы и перспективы жилищного строительства 12:37
Эксперт: Лучшая подготовка к школе для ребенка - это игра 12:36
Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона 12:29
Под Калининградом добыли два янтарных самородка за один день 12:20
Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет 12:11
Жена Кокорина переболела коронавирусом 12:11
На зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии направят еще 28 млрд рублей 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 12:39
Рубрика: Общество

Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного
Фото: Пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге продолжается сезон штормов. В ночь с 17 на 18 сентября в городе ветер повалил как минимум десять больших деревьев: шесть в Петродворцовом районе и четыре - в Красногвардейском.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Первый шторм принес Петербургу свыше 600 поваленных деревьев

В петербургском ГУ МЧС сообщают, что в течение минувшей ночи спасатели выезжали на последствия борьбы со стихией десять раз - вызовы касались падения деревьев и повреждения кровли зданий.

О последствиях разгула стихии говорят и в Ленинградской области - местные жители делятся в соцсетях фотографиями поваленных деревьев и погнутых столбов.

Между тем непогода продолжается. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 18 сентября, скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах - 23 метров в секунду.

В комитете по благоустройству сообщили о закрытии ряда скверов и садов в центре Петербурга из-за штормового предупреждения. Аварийные бригады и специалисты дорожных предприятий еще с вечера перешли на усиленное дежурство.

Напомним, предыдущий шторм бушевал в Санкт-Петербурге совсем недавно - с 10 по 13 сентября. Тогда ветер повалил 563 дерева. Из них 62 упали на проезжую часть и тротуары.

На заметку

Круглосуточный телефон дежурной службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: (812) 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину
Белый дом признан аварийным
Матч РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" отменен из-за вспышки коронавируса
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году