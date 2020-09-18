Си Цзиньпин подчеркнул важность инноваций для предприятий

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг посетил с инспекционной поездкой провинцию Хунань. В ее ходе он подчеркнул, что инновации являются жизненно важным инструментом для хозяйственной деятельности предприятий, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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Такое заявление Си Цзиньпин сделал во время посещения компании по производству интеллектуального оборудования Sunward в городе Чанша (административный центр провинции Хунань). Во время посещения одного из парков индустрии культуры в Чанша он также призвал представителей в индустрии культуры страны твердо придерживаться правильного пути и последовательно заниматься инновациями для обеспечения устойчивого и здорового развития этого сектора.
Си Цзиньпин призвал молодых студентов усердно учиться и не растрачивать попусту прекрасную пору молодости. Он выступил с таким призывом во время посещения Академии Юэлу Хунаньского университета в городе.