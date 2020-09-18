Си Цзиньпин подчеркнул важность инноваций для предприятий

Такое заявление Си Цзиньпин сделал во время посещения компании по производству интеллектуального оборудования Sunward в городе Чанша (административный центр провинции Хунань). Во время посещения одного из парков индустрии культуры в Чанша он также призвал представителей в индустрии культуры страны твердо придерживаться правильного пути и последовательно заниматься инновациями для обеспечения устойчивого и здорового развития этого сектора.

Си Цзиньпин призвал молодых студентов усердно учиться и не растрачивать попусту прекрасную пору молодости. ﻿Он выступил с таким призывом во время посещения Академии Юэлу Хунаньского университета в городе.