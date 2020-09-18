СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Новости

Немецкий политик: "Северный поток - 2" готов на 97 процентов 16:33
Куда москвичи чаще всего ездят на такси и каршеринге 16:30
Обновления TikTok и WeChat заблокируют в США с 20 сентября 16:09
В Петербурге детям запретили пропускать школу по болезни без справок 16:05
Российские Бе-200ЧС тушат пожары в Турции 15:53
В Турции попали в аварию два автобуса с российскими туристами 15:46
Препарат от COVID-19 "Арепливир" будет стоить в аптеках от 12 тысяч рублей 15:39
Путин заявил о наличии у России уникального оружия 15:23
В Красноярске арестован мужчина, поджегший наркологическую клинику 15:07
Мишустин может посетить заседание Евразийского межправительственного совета 15:03
Осужден житель Ульяновска, загрузивший фото Гитлера в "Бессмертный полк" 15:00
В Испании четыре человека пострадали в результате схода поезда с рельсов 14:57
Министр транспорта Татарстана назначен сенатором в Совет Федерации 14:49
Шунин извинился перед болельщиками "Динамо" за вылет из Лиги Европы 14:48
Депутат Госдумы от Пермского края заразился коронавирусом 14:43
В ГП не исключили, что цены на гречку поднялись из-за картельного сговора 14:41
Тестировать на COVID-19 при госпитализации будут всех с признаками ОРВИ 14:27
Турникеты с Face Pay появятся на станциях столичного метро в 2021 году 14:07
В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях 14:03
Песков раскритиковал версию о бутылке с "Новичком" у Навального 13:53
В Москве может появиться "народный каршеринг" 13:51
Постпред Беларуси заявил об отсутствии в стране политзаключенных 13:49
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 13:46
Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность 13:30
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 16:32
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Текст: Наталья Козлова
В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

Как заявили корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина, Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве "на основании представленных материалов ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ". Эта статья о мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Задержаны спекулянты, выручившие на перепродаже билетов миллиард рублей

По версии следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следователи столичного СК сейчас изучают выписки со счетов вдовы. В ближайшее время, уверяют в ведомстве, будут "получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов".

Кроме того, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН
Препарат от COVID-19 "Арепливир" будет стоить в аптеках от 12 тысяч рублей
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину
Белый дом признан аварийным
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям