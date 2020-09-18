СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Как заявили корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина, Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве "на основании представленных материалов ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ". Эта статья о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следователи столичного СК сейчас изучают выписки со счетов вдовы. В ближайшее время, уверяют в ведомстве, будут "получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов".

Кроме того, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.