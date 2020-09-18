Службе газа могут дать доступ в квартиры без согласия жильцов

Изменить порядок осмотра газового оборудования в квартирах предлагает НП "ЖКХ Контроль". Организация направила письмо об этом председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Эксперты считают, что нужно исключить внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование из состава общего и личного имущества жильцов и передать его в собственность газоснабжающих организаций. Ответственность за безопасное использование газового оборудования, своевременную проверку, обслуживание, его ремонт и замену, а также за проверку работоспособности вентиляционной системы и инструктаж пользователей должна лежать именно на этих организациях.

В то же время необходимо обеспечить работникам газовых служб доступ в квартиры без согласия их собственников "в случае газовой опасности или опасности взрыва", считают авторы письма. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность привлечения к ответственности лиц, проверяющих внутриквартирное газовое оборудование, если эти проверки и инструктаж жильцов сделаны некачественно или формально.

Эти меры должны повысить безопасность жилых домов, отмечают в "ЖКХ Контроль". "На протяжении последних лет не прекращаются взрывы газа в многоквартирных домах. Предлагаемые федеральными органами власти меры по улучшению ситуации пока не дали ожидаемого результата", - считают они.