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18.09.2020 16:54
Рубрика: Общество

Раскрыт тайный смысл жертвоприношений майя

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) в рамках кампании Министерства культуры "Contigo en la Distancia" объяснили истоки практики человеческих жертвоприношений в Мезоамерике. По их мнению, эти традиции отчасти помешали индейцам оказать достойное сопротивление европейцам.

Фото: iStock
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Краткий отчет о прошедшем мероприятии опубликован на сайте INAH. Выступившие в его рамках эксперты заявили, что человеческие жертвоприношения в доиспанской Мезоамерике были ритуалом "возрождения жизни".

Так, в своем выступлении археолог Рауль Баррера объяснил, что, вопреки расхожему мнению, человеческие жертвоприношения практиковали не только представители цивилизации майя. Как-то принято считать, что только майя убивали пленников, выпрашивая у богов дождь.

Но проведенные в последние годы раскопки показали, что в доиспанский период подавляющее большинство мезоамериканских народов проводило такие ритуалы. В частности, многочисленные останки принесенных в жертву людей датированы доклассическим периодом майя (2500 г. до н.э. - 200 г. н.э.). Ученые считают, что это был ритуал обновления.

"Такие "праздники" были еще и обновлением мифов и верований, - считает Баррера. - Таким образом, жертвоприношение было способом возродить жизнь, предлагая пищу богам, чтобы они, в свою очередь, приносили пользу людям".

Впрочем, для правителей и крупных народов, таких как майя, это был еще и способ продемонстрировать свою силу и власть, свою близость к богам. Изучая традиции жертвоприношений, ученые открыли еще один весьма любопытный факт.

Характер многих останков доказывает, что войны в Мезоамерике носили совершенно другой характер, чем в любой иной части мира. В какой-то момент они стали настолько священными, что главной задачей воюющих сторон было уже не убийство воинов из вражеского лагеря. Главной задачей был захват пленников для того, чтобы впоследствии принести их в жертву богам.

Этноисторик Эдуардо Корона, например, считает, что это сыграло важную роль в противостоянии коренных жителей Мезоамерики с пришедшими на их земли испанцами. Европейцев было гораздо меньше, но они сумели победить.

Фото: DHA
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Успех им принес целый ряд факторов. Так, у захватчиков было огнестрельное оружие и лошади, которые поначалу до безумия пугали индейцев. Кроме того, в Америку отправились очень опытные, обученные и закаленные в боях воины. Также считается, что европейцы принесли с собой болезни, которые буквально начали "косить" индейцев.

Но последние исследования доказывают, что была и еще одна вероятная причина поражения коренных американцев. Дело в том, что они, следуя своей древней традиции, в бою старались не убивать европейцев, а пленить их. В критические для испанцев моменты сражений им неожиданно помогало именно желание индейцев взять как можно больше солдат в плен, причем - любой ценой.

В своем выступлении антропологи Карлос Серрано и Заид Лагунас также подчеркнули, что мировоззрение, в глубокой древности заложенное в жертвоприношениях, отчетливо прослеживается во многих археологических находках. Например, с 1967 по 1970 годы в районе Пуэбло в Мексике было раскопано более 400 захоронений - это были жертвы древних ритуалов. Такие находки ученые называют "посланиями, завещанными нам доиспанскими обществами".

Впрочем, они также напоминают, что практика жертвоприношений была характерна не только для мезоамериканских народов. В Европе, например, тем же самым активно занимались иберийцы и греки, которых мы считаем представителям высокоразвитой цивилизации.

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