У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Специалист рассказал, когда нужно менять смартфон на новый

Текст:   Антон Благовещенский
18.09.2020,  
18:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Уже после первого года использования любой смартфон начинает устаревать - это связано с его моральным и физическим износом, рассказал агентству "Прайм" глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт уверен, что задуматься о покупке нового смартфона нужно, когда у него возникают проблемы с аккумулятором: снижение времени автономной работы, перегрев.

Однако и эта мера будет лишь временной, считает Денис Кусков. По его словам, новый аккумулятор уже через несколько месяцев может начать вести себя как старый.

Почему медленно работает смартфон. Четыре главных причины

Он также подчеркнул, что смартфоном со слабым аккумулятором можно пользоваться какое-то время, однако если аппарат не справляется с нагрузками (приложения начинают вылетать или вылетать), то его пора менять.

гаджеты
Фото: Epic Games Store
Watch Dogs 2 и еще две игры бесплатно раздают в Epic Games Store 13:06
LG выпустила новый смартфон на Android. Он выглядит странным и бесполезным 15.09.2020
Apple показывает новые устройства 15 сентября. Самое интересное 15.09.2020
смартфоны
Пользователям советуют не покупать iPhone 11 сейчас 14.09.2020
Как нельзя ускорять смартфон. Три главных ошибки 14.09.2020
лайфхаки
Смартфоны до 10 тысяч рублей, которые нельзя покупать. Пять главных признаков 13.09.2020
Пять типов приложений для Android, которые нужно удалить 10.09.2020