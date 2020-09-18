Специалист рассказал, когда нужно менять смартфон на новый

Уже после первого года использования любой смартфон начинает устаревать - это связано с его моральным и физическим износом, рассказал агентству "Прайм" глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт уверен, что задуматься о покупке нового смартфона нужно, когда у него возникают проблемы с аккумулятором: снижение времени автономной работы, перегрев.

Однако и эта мера будет лишь временной, считает Денис Кусков. По его словам, новый аккумулятор уже через несколько месяцев может начать вести себя как старый.

Он также подчеркнул, что смартфоном со слабым аккумулятором можно пользоваться какое-то время, однако если аппарат не справляется с нагрузками (приложения начинают вылетать или вылетать), то его пора менять.