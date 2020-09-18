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18.09.2020 10:30
Рубрика: Культура

Стартует Международный гуманитарный педагогический форум "Живая классика"

Текст: Мария Набиркина
Что происходит с литературой в эпоху интернета? Что нам мешает по-настоящему читать? Какие табу существуют в детской литературе? Ответы на эти и многие другие вопросы найдут участники Международного гуманитарного форума "Живая классика", который пройдет 18-20 сентября в режиме онлайн, а также на оффлайн-площадках в Санкт-Петербурге.

Благодаря онлайну, в форуме сможет принять участие каждый. По словам организаторов, уже зарегистрировано 30 тысяч участников из 85 регионов России и 80 стран мира.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Конкурс чтецов "Живая классика" выбрал победителей

Открытие Международного гуманитарного педагогического форума прошло в "Академии талантов Санкт-Петербурга", что на набережной Малой Невки. Это знаковое событие для образовательного сообщества еще и потому, что одновременно с форумом стартовал новый сезон крупнейшего литературного проекта для подростков - конкурса юных чтецов "Живая классика", который отмечает десятилетний юбилей.

- Петербург по праву гордится своими учителями-словесниками: именно они передают детям любовь к объединяющему всех нас русскому языку, именно с них начинается наше знакомство с великой русской литературой, обратилась к участникам форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. - 2020 год учебный год принёс новые вызовы и новые запросы, которые необходимо осмыслить - форум даёт такую возможность. Важно, что участие в гуманитарном педагогическом форуме принимают знаковые люди, к чьему авторитетному мнению прислушивается профессиональное сообщество.

Участников Форума ждет насыщенная программа. За три дня они смогут не только послушать десятки лекций от ведущих педагогов и психологов, но и, например, поучаствовать в мастер-классе актрисы театра и кино Юлии Меньшовой. Она научит без страха общаться с публикой, держать внимание и быть понятым. Журналистка, радио- и телеведущая Фёкла Толстая расскажет о своем проекте "Живые страницы". Это мобильное приложение интерактивно погружает пользователей в классические литературные произведения. Как и фонд "Живая классика", "Живые страницы" популяризируют чтение. Главный кинокритик страны Антон Долин поможет иначе взглянуть на некоторые произведения из школьной программы в своей лекции "Кино по великим книгам".

В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате. Трансляция форума будет проходить в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Узнать подробнее о Педагогическом форуме можно на официальном сайте https://pedforum.org/

Комментарий

Марина Смирнова, президент фонда "Живая классика":

- Педагогический форум появился как площадка для встреч кураторов конкурса "Живая классика" из разных регионов России. Но уже на второй год стало понятно: потребность послушать экспертные мнения, обсудить проблемы подросткового чтения есть не только у кураторов конкурса, но и у учителей литературы, библиотекарей. Разговор о чтении привел к дискуссии о подростковой психологии, затронул вопросы социологии, педагогики. Каждый год на мероприятие приезжало все больше участников, а в прошлом году Петербург принял представителей 80 стран.

Фото: Пресс-служба ОРКФ "Кинотавр"
Как стать классиком на "Кинотавре"

Каждый год мы получали множество вопросов от родителей, которых интересовало, как вовлечь детей в процесс чтения, какие книги посоветовать, как найти общий язык с подростком, как с помощью литературного сюжета вступить с ним в диалог, как помочь справиться с психологическими проблемами и как сформировать у ребенка навык критического мышления. Именно поэтому наша нынешняя программа будет интересна не только педагогам, но и родителям школьников. Мы пригласили выступить на форуме очень известных экспертов. Философ Михаил Казиник порассуждает на тему "Что нам мешает по-настоящему читать", главный редактор ИД "Первое сентября" Артем Соловейчик расскажет, как увлечь детей литературой, клинический психолог Мария Попова прочитает лекцию "Игра как метод пробуждения интереса подростков к чтению"…

2020 год принес много тревог и неожиданных изменений, но вместе с тем и новые форматы, подходы к обучению. Такой разнообразной программы, ориентированной на самого широкого зрителя, на форуме "Живая классика" еще не было. Нам бы хотелось, чтобы и родители, и бабушки, и дедушки школьников приобщились к миру подростковой литературы и психологии, стали лучше понимать детей, рядом с которыми живут.

Справка РГ

Фонд "Живая классика" реализует свои проекты при поддержке Министерства просвещения на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

Культура

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