Суд взыскал сотни миллиардов рублей с экс-руководителей банка "Открытие"

Арбитражный суд Москвы по иску банка "ФК Открытие" в лице ЦБ РФ взыскал более 289,5 миллиарда рублей убытков с четырех бывших руководителей, а также с бывшего основного акционера банка "Открытие" - АО "Открытие холдинг". Заседание проходило в закрытом режиме.

Это рекордный в России по размеру требований иск о взыскании убытков с контролирующих лиц кредитной организации, удовлетворенный судом. Денежные средства должны солидарно выплатить ответчики - экс-предправления банка Евгений Данкевич, экс-президент Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший член правления банка Геннадий Жужлев и АО "Открытие холдинг". Как сообщает агентство экономической информации "Прайм", решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

"Открытие" был первым российским банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме - под контролем ЦБ РФ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В итоге Банк России получил 99% акций санируемой кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. И, по словам председателя правления Михаила Задорнова, в 2020 году бизнес-задачи "Открытия" были нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже.

Однако в первом квартале 2020 года чистая прибыль "Открытия" упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, "Открытие" зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки. В марте банк также столкнулся с оттоком вкладов: клиенты-физлица забрали со своих счетов 24,5 млрд руб. и $162,5 млн. Этот кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк: теперь новый ожидаемый срок сделки - весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать "Открытие" осенью 2021 года. Но теперь параллельно банк постарается взыскать свои убытки с бывших руководителей и владельцев.

Арбитражный суд Москвы также назначил на 7 октября рассмотрение заявления банка "Траст", требующего признать банкротом АО "Открытие Холдинг" - головную структуру финансовой группы "Открытие" и бывшего основного акционера банка "Открытие", следует из опубликованного в четверг определения суда.