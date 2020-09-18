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18.09.2020 07:28
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал напавшего на российское учреждение в Киеве

Текст: Наталья Козлова

По ходатайству Следственного комитета суд заочно арестовал 24-летнего жителя Екатеринбурга Юрия Изотова. Его обвиняют по редкой уголовной статье 360 УК РФ - "Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой".

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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, 18 февраля 2018 года Изотов вместе с Михаилом Агафоновым и "иными лицами" принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "Организация украинских националистов" Николаем Коханивским. В ходе акции Изотов, Агафонов и другие участники украинских националистических организаций напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания. Эта организация находится под международной защитой. Нападавшие разбили окна и нарушили нормальный режим работы российского учреждения. Причинили зданию материальный крупный ущерб.

От российского правосудия Изотов скрывается за границей, он объявлен в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемого. Напомним, что в рамках расследования этого уголовного дела к уголовной ответственности был привлечен житель Москвы Михаил Агафонов, которому также заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается расследование обстоятельств нападений на Российский центр науки и культуры в Киеве.

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