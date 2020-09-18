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Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" вышла в финал плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" стала вторым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги, выиграв серию у "Нью-Йорк Айлендерс".
Фото: REUTERS/Perry Nelson Фото: REUTERS/Perry Nelson
Фото: REUTERS/Perry Nelson

В ночь на пятницу в НХЛ определился второй участник финала. За Кубок Стэнли сразятся "Даллас" и "Тампа-Бэй".

Фото: REUTERS
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В шестом матче серии игроки "Айлендерс" открыли счет уже на пятой минуте встречи. Автором гола стал защитник Девон Тэйвз, которому удалось пробить Андрея Василевского. В этот момент показалось, что седьмого матча командам не избежать. Однако у "молний" нашелся аргумент в свою пользу. Комбинацию с участием Никиты Кучерова завершил точным броском защитник Виктор Хедман, сравнявший счет еще в первом периоде.

Больше голов в основное время матча команды не забили. Отлично играли голкиперы - Семен Варламов у "островитян" и его оппонент Василевский.

Судьба серии решилась в овертайме. Точный бросок Энтони Чирелли вывел "молний" в финал, где их уже поджидает "Даллас".

Варламов в итоге отразил 46 бросков по своим воротам и доказал, что многие критики рано списали его со счетов после ухода из "Колорадо". Василевский отбил 26 бросков.

Первый матч финала пройдет в ночь на 20 сентября. За Кубок Стэнли поспорят шесть россиян: голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов у "Далласа", а также Василевский, Кучеров и защитник Михаил Сергачев у "молний".

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