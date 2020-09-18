Тестировать на COVID-19 при госпитализации будут всех с признаками ОРВИ

Пациентов со средней или тяжелой формой ОРВИ при госпитализации будут размещать в отдельные боксы и тестировать на коронавирус. Соответствующие изменения во Временный порядок организации работы медучреждений по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 утвердили в Минздраве. В Приказе ведомства говорится, что теперь всех больных с респираторными проявлениями необходимо изолировать до получения результатов лабораторных исследований. А в случае выявления новой коронавирусной инфекции их будут переводить в специализированную медорганизацию.

Также, из документа следует, что с 28 сентября на базе НИИ гриппа им. Смородинцева начнет работать Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей. Он будет взаимодействовать с ранее созданными федеральными дистанционными консультативными центрами по вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа и оказывать консультативную помощь региональным центрам.

Как пояснили в Минздраве, нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и гриппом, а также позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медпомощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа.