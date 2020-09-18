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18.09.2020 15:48
Рубрика: В мире

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Peter Nicholls Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.

Фото: REUTERS/Paul Hackett
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Как уточняет Reuters, адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон сказала, что она стала свидетелем того, как бывший член конгресса США от республиканцев Дана Рорабахер и Чарльз Джонсон, политолог, известный своими тесными связями с кампанией Трампа, высказали это предложение в ходе беседы. "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабахером, заключалось в том, чтобы Ассанж идентифицировал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на какую-то форму помилования", - сказала Робинсон, сославшись на показания свидетелей, переданные суду.

49-летний Ассанж, уроженец Австралии, в настоящее время находится на судебных слушаниях в Лондоне и борется за то, чтобы его не отправили в Соединенные Штаты по делу об эстрадиции. Американская прокуратура обвиняет его в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с разглашением конфиденциальных данных на портале WikiLeaks в 2010-2011 годах. В Вашингтоне полагают, что, публикуя секретные документы, Ассанж "безрассудно подверг опасности жизнь источников американской разведки в Ираке, Иране и Афганистане". По совокупности обвинений австралийцу грозит до 175 лет тюремного заключения.

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