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Рубрика: В мире

Twitter усилит безопасность связанных с выборами в США аккаунтов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В преддверии выборов президента США Twitter приняла меры по усилению безопасности учетных записей персон, связанных с этим событием. Речь идет об аккаунтах представителей американских властей, кандидатов в президенты, партий, предвыборных штабов, а также политических журналистов и крупных американских новостных изданий. Сообщение об этом появилось с блоге социальной сети.

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"Владельцы таких аккаунтов получат рекомендации по установке надежных паролей, а также использованию двухфакторной аутентификации при входе. В ближайшее время будет усилена и безопасность процедуры восстановления пароля", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником нынешнего главы, республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден.

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