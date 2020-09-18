В Болгарии отреставрировали памятники советским воинам

В рамках юбилейных чествований, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посольство России в Болгарии осуществило ремонтно-восстановительные работы мемориалов советским воинам-освободителям.

Как сообщается на странице дипмиссии РФ в Facebook, в числе отреставрированных монументов, среди прочих, значится памятник Советской армии в Софии, а также ряд захоронений и братских могил.

В Болгарии регулярно совершаются акты вандализма в отношении памятников красноармейцам. Подобные кощунственные действия осуждаются официальной Софией и не находят одобрения у большинства граждан республики. Отвергаются также и все предложения русофобски настроенных структур о сносе монументов.