В Гарварде вручены Шнобелевские премии

Новости

МВД: Милиция в Бресте стреляла в воздух в предупредительных целях 18:31
"Аэрофлот" возобновит еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября 18:15
Греческий монастырь воздвиг 15-метровый крест на границе с Турцией 17:30
Силуанов рассказал о выгодах предоставления кредита Беларуси 17:12
Times: Авиация и флот Британии активизировались у границ России 17:03
В Мадриде ограничили свободу передвижения 16:42
"Рубин" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ 16:30
Свое последнее фото Валентина Легкоступова сделала с Михаилом Борисовым 15:38
ГУВД Минска подтвердило задержание протестующих 15:21
"Столото" выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова 15:02
Мелодрама "После. Глава 2" обошла в российском прокате "Довод" и "Мулан" 14:01
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер от коронавируса 13:37
Черчесов отреагировал на слова камерунца Ондуа о вызове в сборную России 13:28
МВД Беларуси сообщило о 415 задержанных в Минске 12:34
Перебежчик из КНДР задержан при попытке вернуться в Северную Корею 12:00
Колумбия возобновила международное авиасообщение 11:59
МИД РФ обвинил США в спекуляциях вокруг санкций против Ирана 11:54
Российские и белорусские военные провели совместное десантирование 11:19
"Спартак" выразил соболезнования семье и близким Михаила Борисова 11:13
Эксперт сообщил об опасных тенденциях с COVID-19 в ряде регионов 11:07
Названы самые полезные и дешевые продукты 10:55
Первые серьезные холода придут в Москву во второй декаде октября 10:22
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов 09:37
Еще 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:27
В Нью-Йорке рестораны начнут взимать "сбор за COVID-19" 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
18.09.2020 17:34
Рубрика: Общество

В Гарварде вручены Шнобелевские премии

Текст: Юрий Медведев
В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". Церемония была как всегда праздничная, с шутками и розыгрышами. Премии в размером в 10 триллионов зимбабвийских долларов (1 доллар США) вручали настоящие Нобелевские лауреаты.
Фото: REUTERS/Brian Snyder Фото: REUTERS/Brian Snyder
Фото: REUTERS/Brian Snyder

Швед Стефан Ребер получил награду в области акустики за очень необычный и довольно опасный эксперимент. Он заставил китайского аллигатора дышать гелием и регистрировал, как это поменяет тембр его звуков. Все это ученый проделывал с серьезной целью. Сравнение голоса рептилии в обычных условиях и после вдыхания гелия позволило доказать, что эти животные используют при общении друг с другом резонанс. Таким образом они, в частности, сообщают сородичам о своих размерах.

Фото: Reuters.
Какие Шнобелевские работы могут стать прорывами в науке

Живущие в Австралии ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий удостоены Шнобеля за экспериментальное определение того, что происходит с формой живого дождевого червя при вибрациях с высокой частотой. Они могут вибрировать, причем по их телу распространяются поверхностные стоячие волны Фарадея.

Премию по психологии получили канадские ученые за то, что объяснили, как вычислить самовлюбленного нарцисса. Оказалось, что его можно распознать по форме бровей. Чем ухоженней, гуще и шире брови, тем более ярко выраженной формой нарциссизма страдал их владелец. Такой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии симпатии к окружающим.

Награда в области медицины досталась нидерландским ученым за изобретение нового диагноза - мизофонии. От этого расстройства они предлагают лечить людей, которых раздражают звуки жевания, кряхтения и даже дыхания.

Премию по экономике получила команда ученых, которая нашла связь между неравенством в доходах и средним количеством поцелуев в губы. Проанализировав любовные обычаи 13 государств, исследователи выяснили: люди, живущие в регионах с большим разрывом в доходах, чаще целуются.

Фото: pixabay.com
Палеонтологи нашли самые древние сперматозоиды на Земле

Британские и американские ученые, получившие премию в области наук о материалах, изучали, что можно разрезать ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Оказалось, только сало, да и то на толстые куски. Замороженные материалы, полученные от одного человека, ничем не отличались по остроте от фекалий другого.

Премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали. В области менеджмента награждена группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала. По энтомологии премии удостоены ученые, собравшие доказательств, что многие энтомологи боятся пауков, которые насекомыми не являются.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

МИД РФ обвинил США в спекуляциях вокруг санкций против Ирана
Косачев: США не видят никакого смысла в дальнейшем существовании ООН
В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов
National Interest: Российский "Авангард" является серьезным вызовом для США
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году