В Гарварде вручены Шнобелевские премии

В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". Церемония была как всегда праздничная, с шутками и розыгрышами. Премии в размером в 10 триллионов зимбабвийских долларов (1 доллар США) вручали настоящие Нобелевские лауреаты.

Швед Стефан Ребер получил награду в области акустики за очень необычный и довольно опасный эксперимент. Он заставил китайского аллигатора дышать гелием и регистрировал, как это поменяет тембр его звуков. Все это ученый проделывал с серьезной целью. Сравнение голоса рептилии в обычных условиях и после вдыхания гелия позволило доказать, что эти животные используют при общении друг с другом резонанс. Таким образом они, в частности, сообщают сородичам о своих размерах.

Живущие в Австралии ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий удостоены Шнобеля за экспериментальное определение того, что происходит с формой живого дождевого червя при вибрациях с высокой частотой. Они могут вибрировать, причем по их телу распространяются поверхностные стоячие волны Фарадея.

Премию по психологии получили канадские ученые за то, что объяснили, как вычислить самовлюбленного нарцисса. Оказалось, что его можно распознать по форме бровей. Чем ухоженней, гуще и шире брови, тем более ярко выраженной формой нарциссизма страдал их владелец. Такой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии симпатии к окружающим.

Награда в области медицины досталась нидерландским ученым за изобретение нового диагноза - мизофонии. От этого расстройства они предлагают лечить людей, которых раздражают звуки жевания, кряхтения и даже дыхания.

Премию по экономике получила команда ученых, которая нашла связь между неравенством в доходах и средним количеством поцелуев в губы. Проанализировав любовные обычаи 13 государств, исследователи выяснили: люди, живущие в регионах с большим разрывом в доходах, чаще целуются.

Британские и американские ученые, получившие премию в области наук о материалах, изучали, что можно разрезать ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Оказалось, только сало, да и то на толстые куски. Замороженные материалы, полученные от одного человека, ничем не отличались по остроте от фекалий другого.

Премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали. В области менеджмента награждена группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала. По энтомологии премии удостоены ученые, собравшие доказательств, что многие энтомологи боятся пауков, которые насекомыми не являются.