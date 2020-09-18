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18.09.2020 09:29
Рубрика: Общество

В Госдуме предложили ввести студенческий капитал

Текст: Татьяна Замахина
Во фракции "Справедливой России" объявили о разработке инициативы о выдаче студенческого капитала. Согласно подготовленному документу, 500 тысяч рублей полагается выпускникам вузов и 250 тысяч рублей - средних специальных учебных учреждений.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В ближайшее время инициатива будет направлена для получения отзыва в правительство, сообщил замруководителя фракции Федот Тумусов, передает РИА Новости.

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Необходимо вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали выпускникам в советское время, отметил Тумусов. Автор пояснил, что использовать капитал можно будет только после получения диплома и на определенные цели - а именно, на оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

По его словам, это создаст стимул для выпускников "выезжать туда, где есть потребность в специалистах и где они могли бы максимальную пользу принести и для себя, и для страны".

Студенческому капиталу предлагается посвятить отдельную статью в законе "Об образовании в РФ". Согласно инициативе, на имя каждого студента, будет создаваться специальный банковский счет, куда зачисляет положенную сумму. 500 тысяч рублей - для студентов, которые учатся по программам высшего образования, 250 тысяч - по программам среднего профессионального образования. Это будет происходить при поступлении.

При этом право на такой капитал дадут студентам очной формы обучения, которые получают образование данного уровня впервые. На помощь при этом смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.

Порядок выплат студенческого капитала инициатор предлагает определить правительству.

Общество Образование Законодательная власть Госдума

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