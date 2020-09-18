В Испании четыре человека пострадали в результате схода поезда с рельсов

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Испании в районе населенного пункта Сарсалехо, передает ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером 17 сентября. Состав следовал из Вальядолида в Мадрид, когда вдруг первый вагон сошел с рельсов и едва не врезался в опору ЛЭП. В поезде находились 25 человек, включая машиниста и контроллера.

В результате пострадали четыре человека - у них травмы легкой и средней тяжести. Один раненный был эвакуирован с места происшествия спасательными службами. Другие от госпитализации отказались.

По предварительным данным, авария была вызвана оползнями после сильных дождей.