В Китае опубликована Белая книга по охране труда и занятости в Синьцзяне

При помощи политики в области труда и занятости в Синьцзяне постоянно улучшается материальная и культурная жизнь населения всех национальностей, а также надлежащим образом обеспечены права человека во всех областях, отмечается в Белой книге.

Белая книга состоит из шести разделов, а именно: основное положение с трудоустройством в Синьцзяне, позитивные политики в сфере занятости, полное уважение к намерениям занятости трудящихся, защита основных прав трудящихся в соответствии с законом, создание благоприятных условий для жизни при помощи труда и занятости и внедрение международных норм труда и прав человека.