В Минске рассматривают резолюцию Совета ООН как травлю со стороны ЕС

В качестве очередного этапа кампании травли Беларуси со стороны ЕС рассматривает официальный Минск принятую 18 сентября резолюцию в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Эта оценка содержится в комментарии МИД республики в связи с принятым документом о "Положении в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них".

Во внешнеполитическом ведомстве с сожалением констатируют, что "в угоду геополитическим и идеологическим интересам одного игрока - Европейского союза - под сомнение поставлены не только высокие цели СПЧ, но и сами принципы устава ООН, на которых все еще держатся международные отношения".

В МИД республики обратили внимание и на тот факт, что дебаты по Беларуси были проведены в срочном порядке. Объяснить эту суету, полагают в Минске, можно лишь тем, что большинство аргументов из проекта резолюции уже были опровергнуты. "Эмоции и фейковые новости, на борьбу с которыми в Европе потратили столько сил и средств, делегация ЕС в спешке кладет в основу очередной резолюции".

В белорусской столице дали понять, что они стали свидетелями срежиссированного и проведенного ЕС при участии статистов политического действа. "Сегодняшний "театр абсурда" на площадке ООН - очередное свидетельство, что "СПЧ превратился в инструмент реализации меркантильных интересов европейской дипломатии".

Огульная, безапелляционная и агрессивная дискредитация волеизъявления народа не имеет прецедентов в истории СПЧ, очевидно выходя за рамки его мандата, говорится в комментарии МИД РБ. Подобная практика, считают во внешнеполитическом ведомстве, находится за гранью разумного даже по современным - к сожалению, не слишком высоким - стандартам соблюдения международного права. В отсутствие универсально признанных критериев и механизмов оценки выборов любое государство теперь может стать мишенью геополитических флибустьеров под прикрытием принимаемых в срочном порядке резолюций СПЧ.

В уставе ООН, напоминают авторы комментария, прямо закреплено, что организация не имеет "права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства". Как страна - основательница ООН, в год 75-летия подписания ее устава, Беларусь призывает всех заинтересованных и причастных внимательно перечитать сегодняшнюю резолюцию на предмет соответствия этому основополагающему документу. Хотя за резолюцию проголосовало меньшинство членов СПЧ, и этот факт говорит сам за себя, добавили в МИД.

В Минске выразили уверенность в том, что "белорусский народ в рамках мирного диалога, без вмешательства извне придет к общему видению своего будущего, а страна при поддержке союзников и единомышленников достойно преодолеет несправедливые внешние нападки".