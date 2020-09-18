В московском метро запустили тематический "атомный поезд"

Российская атомная промышленность в этом году отмечает 75-летний юбилей. В честь этого госкорпорация "Росатом" запустила серию информационных и праздничных мероприятий, цель которых - рассказать о достижениях отрасли как можно больше. Частью юбилейной программы стал тематический "атомный поезд", который начал курсировать в московском метро с 15 сентября. "Российская газета" узнала, что ждет пассажиров поезда.

"Технологично и познавательно"

- Мы очень рады, что в этот юбилейный год благодаря Сергею Семеновичу Собянину, руководству Москвы, метрополитена мы получили возможность реализовать такой необычный проект, - отметил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатом" Кирилл Комаров. - В поезде, который будет курсировать по кольцевой ветке, представлена экспозиция, рассказывающая об истории атомной промышленности, ее славных традициях, сегодняшнем дне и, возможно, даже о дне будущем. Московский метрополитен, как известно, самое востребованное транспортное средство в столице. Ежедневно им пользуются более 9 млн человек, 10% из них ездят по кольцевой ветке. Я уверен, что многие заинтересуются той экспозицией, которую мы сделали.

На кольцевую линию столичной подземки из депо "Красная Пресня" вышел брендированный поезд "Русич", состоящий из пяти сдвоенных вагонов. Но, конечно, технические характеристики состава - не главное.

- Внутри состава - целая выставка об истории и достижениях индустрии, - рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. - А перейдя по QR-кодам, пассажиры смогут еще ближе узнать об атомной промышленности - в режиме дополненной реальности можно посмотреть на исторические документы, пульт управления Обнинской АЭС, атомный ледокол "Лидер" и многое другое.

"Технологично, познавательно и круто" - так охарактеризовали поезд в дептрансе. Действительно, как смог убедиться корреспондент "РГ", "атомный поезд" - это настоящий музей на колесах. Пассажиры смогут узнать, как работают современные предприятия "Росатома", а также изучить историю советской и российский ядерной индустрии. На фотографиях, представленных в экспозиции, собраны главные лица отрасли, уникальные разработки отечественных ученых, технологии, которые делают лучше жизнь каждого человека - от композитных материалов и сверхпроводников до ядерной медицины.

Кроме того, в оформлении используются интерактивные элементы - хэштеги, QR-коды и элементы дополненной реальности. С их помощью любой желающий сможет не только подробнее узнать об истории атомпрома и современных достижениях "Росатома", но и сделать креативные фотографии на фоне атомных объектов.

- Теперь все пассажиры, которые будут у нас на кольцевой линии, смогут узнать о развитии отечественной промышленности, про ее основные проекты и продукты. Я считаю, что это важный просветительский проект. Поезд будет ходить на кольцевой линии на протяжении шести месяцев, - рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

История атома

Сотрудничество и проекты подобного рода стали фирменным стилем "Росатома". Интересно, что впервые пути метрополитена и атомной промышленности пересеклись в далеком 1940 году. Тогда молодые физики Георгий Флеров и Константин Петржак, ученики "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, спустились на станцию метро "Динамо" для проведения эксперимента. Ученым необходимо было доказать, что ядра урана могут распадаться самопроизвольно. А чтобы исключить влияние на эксперимент внешних факторов, в том числе космического излучения, решено было спуститься в подземку. Гипотеза подтвердилась, Флеров и Петржак стали первыми в мире учеными, доказавшими, что самопроизвольный распад урана (а значит, и создание атомной бомбы) возможен.

Всего через пять лет, в 1945 году, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала, что времени на эксперименты мало. В небе над Японией равновесие в мире нарушилось, и в срочном порядке уже 20 августа в СССР была создана отечественная атомная промышленность. Страна, разрушенная войной, в кратчайшие сроки сумела восстановить баланс сил в мире. На это потребовалось всего лишь четыре года. Тот мощный старт дал инерцию для всех последующих десятилетий.

- 28 сентября отмечается День работника атомной промышленности, и в этом году праздник особенный, 75 лет всей атомной отрасли. Она начиналась сразу после окончания самой страшной войны в истории нашей страны. Люди надеялись на мирное будущее, восстановление экономики. Но в августе 1945 года ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки напомнила всему миру, что стабильность в нем крайне хрупка. И наши ученые-атомщики совершили колоссальный подвиг. Меньше чем за четыре года было создана возможность восстановить ядерный паритет, тем самым было обеспечено мирное будущее не только нашей страны, но и всего мира, - подчеркнул Кирилл Комаров.

Параллельно с этим сразу же начались работы по использованию всех мощностей атома в мирной жизни. Скорость работ впечатляет: уже через год получена первая в Европе и Азии управляемая цепная реакция на реакторе Ф-1. Еще через два года построен первый промышленный реактор А, в августе 1949 года испытан заряд первой советской атомной бомбы РДС-1.

Над созданием ядерной индустрии работала элита научно-технической интеллигенции, лучшие из лучших - физики, химики, математики, инженеры. Отцы-основатели отрасли - Игорь Курчатов и Анатолий Александров, конструкторы ядерных реакторов Николай Доллежаль и Игорь Африкантов, "русская мадам Кюри" Зинаида Ершова, разработчики РДС-1 Юлий Харитон, Николай Духов и Евгений Забабахин. "Мы должны знать в пять, в десять раз больше того, что мы делаем сегодня" - эти слова Юлия Харитона вошли в историю отрасли как "критерий Харитона". На них до сих пор ориентируются в своей работе российские атомщики.

В 1954 году в Обнинске заработала первая в мире АЭС, положившая начало эпохе мирного атома. Сегодня каждая пятая лампочка в стране горит благодаря энергии АЭС. В прошлом году все российские АЭС выработали 208,8 млрд киловатт-часов. Это позволило сэкономить выбросы парниковых газов в объеме 109,5 млн тонн СО2-эквивалента.

В 1959 году запущен первый в мире атомный ледоход "Ленин". В 1967-м - крупнейший ускоритель своего времени, протоннный синхротрон У-70 в Протвино. В 1980 году в Свердловской области введен в строй промышленный реактор на быстрых нейронах БН-600. А в 1990 СССР стала первой страной, прекратившей ядерные испытания.

За 75 лет советская и российская атомная наука создала задел на десятилетия вперед. Были построены мощнейшие ускорители и лазерные установки, налажено производство изотопов и выпуск оборудования для ядерной медицины, появились сверхпроводники и композиционные материалы, разработаны радиационные технологии для сельского хозяйства.

Фото: Предоставлено Госкорпорацией "Росатом"

Атомная отрасль сегодня

В 2007 создана госкорпорация "Ростатом". Сегодня это не только атомные электростанции: от лидерства в атомной энергетике корпорация стремится к глобальному технологическому лидерству. Многие доступные сегодня технологии и решения - от медицинского оборудования до охранных систем - разработаны и созданы на предприятиях атомпрома.

"Росатом" сегодня - это активы в горнодобывающей отрасли, машиностроении, строительстве, производстве цифровых продуктов. Ученые и специалисты госкорпорации работают над созданием новых материалов, аддитивными технологиями, развитием умных городов и ветроэнергетики, суперкомпьютерами и квантовыми компьютерами, космическими проектами. Все это делается с одной целью - с помощью высоких технологий сделать жизнь людей лучше, безопаснее и комфортнее.

Кроме этого, "Росатом" - это 270 тысяч сотрудников, жизнь десятков атомных городов и территорий, масштабные социальные и культурные проекты. Например, при поддержке Министерства культуры России уже 14 лет в регионах реализуется программа "Территория культуры "Росатом". В рамках программах организуются выставки, гастроли, фестивали, мастер-классы и семинары.

Запущенный в столичной подземке "атомный поезд" - еще один повод убедиться в том, что в "Росатоме" ценят разнообразие и креативный подход. К запуску брендированного поезда также выпущена лимитированная серия карт "Тройка" с эксклюзивным дизайном.