В Москве может появиться "народный каршеринг"

В ближайшее время в Москве предлагается запустить "народный каршеринг". Руководство города уже достаточно давно обозначило эту идею, но сейчас она прорабатывается на серьезном уровне, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Согласно этому проекту, автовладельцы могут сдавать свои машины в краткосрочную аренду, когда нет необходимости в поездке. А простаивают машины, по оценкам Ликсутова, 90 процентов времени. Народный каршеринг призван разгрузить дороги и помочь автовладельцам заработать.

В Москве уже есть подобные сервисы, но в данном случае речь идет о приложении, которое будет в собственности мэрии. И это своего рода гарант безопасности: город сам отследит водительский стаж и репутацию арендаторов. Хозяева же сами смогут выбрать, кому давать машину, а кому нет.