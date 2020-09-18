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18.09.2020 10:37
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Семь человеческих следов, оставленных на озере на севере нынешней Саудовской Аравии около 120 тысяч лет назад, являются самым ранним свидетельством существования современного человека на Аравийском полуострове. Это открытие, по словам экспертов, может пролить свет на распространение Homo sapiens за пределы Африки в древние века.

Фото: pixabay.com
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В статье, опубликованной в журнале Science Advances, международная группа исследователей сообщила об обнаружении следов в древних озерных отложениях в пустыне Нефунд, причем анализ земной поверхности над и под отпечатками показывает, что им от 112 000 до 121 000 лет. По словам экспертов, размеры и расстояние между четырьмя отпечатками предполагают, что их сделали как минимум два человека.

"Это история о ранней экспансии Homo sapiens в сердце Аравии", - сказал профессор Майкл Петраглиа из Института истории человечества имени Макса Планка, соавтор исследования. Группа ученых также обнаружила на этом месте множество отпечатков животных, в том числе  древних слонов и верблюдов, но на костях животных не было никаких следов резни, а поблизости не было найдено никаких каменных орудий. Результаты исследования показывают, что группа людей сделала лишь короткую остановку на озере. "В то время, когда люди перемещались по этому ландшафту, этот район не был бы чрезмерно засушливым", - отметил Ричард Кларк-Уилсон, соавтор исследования из Лондонского университета, которого цитирует Guardian. Ученый предположил, что в этом районе была покрытая травой саванна с водоемами, открывающая возможности для миграции людей. Хотя люди, которые останавливались на берегу озера, оставили свой след в истории, их судьба остается неизвестной. По мнению ученых, этот род либо вымер, либо отступил в более благоприятные для проживания места.

Наука исходит из того, что только 60 тысяч лет назад миграция современных людей из Африки привела к их успешному расселению по всей Европе. Хотя ранее в Греции был найден череп, который, как пояснили ученые, мог принадлежать человеку, жившему более 200 тысяч лет назад, в Израиле также была обнаружена челюстная кость Homo sapiens возрастом 180 тысяч лет.  Предыдущее обнаружение в Саудовской Аравии кости пальца человека, жившего 88 тысяч лет, и каменных орудий поблизости, по мнению ученых, указывает на то, что Homo sapiens отправился на восток в Аравию, за пределы Израиля, намного раньше, чем считалось ранее.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Общество Наука

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