В Windows появилась долгожданная функция для всех

Разработчики из Microsoft сообщили о запуске новой функции для Windows, которая позволит соединять компьютер со смартфоном и запускать на большом экране мобильные приложения.

Раньше эта возможность была доступна только части пользователей, теперь же ей смогут воспользоваться все обладатели Windows 10. Вот как это выглядит.

We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU — Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020

В настоящее время список смартфонов, с которыми "дружит" Windows 10, ограничен маркой Samsung. Список устройств приводится на сайте Microsoft.

Чтобы новая функция работала, достаточно, чтобы смартфон и компьютер находились в одной локальной сети и были синхронизированы через приложение "Ваш телефон". Ярлыки мобильных приложений можно сохранять на рабочем столе и в панели задач. Возможен также запуск нескольких мобильных приложений одновременно и переключение между ними.