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В Windows появилась долгожданная функция для всех

Текст:   Антон Благовещенский
18.09.2020,  
15:02
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Microsoft сообщили о запуске новой функции для Windows, которая позволит соединять компьютер со смартфоном и запускать на большом экране мобильные приложения.

Раньше эта возможность была доступна только части пользователей, теперь же ей смогут воспользоваться все обладатели Windows 10. Вот как это выглядит.

В настоящее время список смартфонов, с которыми "дружит" Windows 10, ограничен маркой Samsung. Список устройств приводится на сайте Microsoft.

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Чтобы новая функция работала, достаточно, чтобы смартфон и компьютер находились в одной локальной сети и были синхронизированы через приложение "Ваш телефон". Ярлыки мобильных приложений можно сохранять на рабочем столе и в панели задач. Возможен также запуск нескольких мобильных приложений одновременно и переключение между ними.

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