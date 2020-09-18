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18.09.2020 09:25
Рубрика: Власть

Володин: Провокация с Навальным нужна, чтобы помешать РФ защищать Беларусь

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил резолюцию Европарламента по Беларуси и связал это решение с ситуацией вокруг Алексея Навального. По его мнению, провокация, в целях которой был организован инцидент с блогером, совершена для блокировки действий РФ по защите страны-союзницы.

Фото: iStock
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Напомним, что Европейский парламент накануне принял резолюцию, в которой назвал так называемый Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" страны. Кроме того, европарламентарии приняли резолюцию по ситуации с Навальным, призвав ЕС ужесточить санкции в отношении России.

Решение по Беларуси - "не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ" республики", заявил Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. Он подчеркнул, что в Беларуси демократическим путем избраны органы власти, при этом международные наблюдатели приняли участие в выборах и подтвердили их легитимность.

- Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента, - уверен спикер Госдумы. - Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России.

По оценке главы нижней палаты, западные страны понимают, что Россия не позволит нарушать международное право. "Тем более, у нас есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета Беларуси, - напомнил Володин. - На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным - для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Беларуси".

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Вследствие заявлений Европарламента политик сделал вывод о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. "И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", - добавил Вячеслав Володин.

В связи с этим он предложил "в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники". Другие парламенты стран Европы он также призвал дополнительно разобраться с этим вопросом.

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