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18.09.2020 06:57
Рубрика: Общество

Врач прокомментировала сообщения о способности алоэ вызывать рак

Текст: Оксана Грибанова

В Американской ассоциации исследований в области онкологии назвали свежее алоэ потенциально опасным и канцерогенным. Такие выводы основываются на эксперименте с грызунами, к коже которых в течение 12 месяцев прикладывали свежее алоэ. В результате специалисты зафиксировали фотосенсибилизацию - повышение чувствительности к ультрафиолету - обработанных участков кожи. Что увеличило вероятность развития у животных плоскоклеточного рака, передает aif.ru.

Фото: iStock
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Врач-косметолог, дерматоонколог, кандидат медицинских наук Елена Белянина прокомментировала предварительные выводы исследователей. По словам врача, никаких клинических исследований по поводу алоэ не было проведено. Поэтому говорить о том, что, например, применение средств с алое может спровоцировать онкологию, нельзя.

Специалист отметила, что есть различные реакции кожи на солнце. Именно фотосенсибилизацию вызывает сочетание воздействия ультрафиолетового излучения и лекарственного средства или химического вещества. Так, ожог на коже можно получить, если перед пребыванием на солнце нанести на кожу духи. При этом нежелательный эффект может возникнуть даже при кратковременном пребывании на солнце.

Кандидат медицинских наук напомнила, что доказанным канцерогенным фактором является ультрафиолетовое излучение. Поэтому загорать часто и много - опасно.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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