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18.09.2020 11:56
Рубрика: Общество

Врач рассказал, что делать если закладывает уши при взлете самолета

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зачастую при полете на самолете часто возникает боль в ушах на взлете и посадке. Основная причина такого явления - перепад давления в носоглотке при смене высоты. Проблему заложенных ушей можно решить не только медикаментозными средствами.

Фото: iStock
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Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев советует, что перед полетом следует правильно выбрать место в салоне самолета. Лучшие места, по его мнению, располагаются ближе к кабине пилотов.

"В начале самолета давление на носоглотку и барабанные перепонки гораздо меньше. Если сидеть в кабине пилотов, то там оно еле-еле ощутимо, пилот не испытывает таких перегрузок, как пассажиры", - заявил aif.ru кандидат медицинских наук.

Еще вовремя взлета или посадки можно жевать жевательную резинку или сосать леденцы. В советские годы перед полетом стюардессы обязательно бесплатно раздавали сосательные конфеты пассажирам самолета. По словам отоларинголога, помочь минимизировать боль в ушах могут и обычные детские сосудосуживающие капли.

Однако лучше всего обратиться к врачу для восстановления работы носа, носоглотки и слуховых труб и удалит серные пробки.

Общество Здоровье

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