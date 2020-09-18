Вступили в силу правила блокировки сайтов с лекарствами

Всего в документе содержится семь критериев, которые, по мнению разработчиков, позволят выявлять и блокировать интернет-ресурсы, не только неправомерно торгующие, но даже распространяющие контент, "формирующий положительный образ лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами (в том числе онлайн) торговля которыми запрещена". Помимо этого, может быть заблокирована информация, содержащая предложения о розничной торговле незарегистрированными лекарствами, или предлагающая дистанционно купить рецептурные препараты, наркотические и психотропные. Также блокировке будут подвергаться ресурсы с предложениями о розничной торговле дистанционным способом спиртосодержащих лекарств, содержащих свыше 25% этилового спирта. Разработчики документа постарались сразу исключить наиболее распространенную форму интернет-мошенничества, когда сайт оформляется идентично интернет-ресурсу официальной организации или легальной компании. Блокировке будут подлежать даже ресурсы с предложениями о продаже лекарств дистанционным способом "с использованием доменных имен и указателей страниц сайтов в интернете, не указанных в разрешении на осуществление такой торговли".

С апреля 2020 года на популярных маркетплейсах и сайтах объявлений мошенники пытаются продавать лекарства и вакцины от коронавируса. В мае этого года количество предложений псевдолекарств от COVID-19 в интернете достигло такого масштаба, что потребовало вмешательства Генпрокуратуры РФ, которая направила в Роскомнадзор требование о блокировке таких ресурсов. В июле, когда приказ Росздравнадзора о внесении таких сайтов в Единый реестр с запрещенной информацией, проходил общественное обсуждение, Ozon объявил об ужесточении правила продажи БАДов, спортивного питания и витаминов на своем ресурсе. В частности, к продаже стали допускать препараты, после прохождения спецмодерации и предоставления ресурсу свидетельства о государственной регистрации продукции, а также фото упаковок и инструкций к товарам. Другие популярные маркетплейсы также начали менять требования к предложениям разного рода препаратов и БАД.

"Для дистанционной торговли должны применяться те же самые требования, что и при отпуске лекарственных препаратов из стационарных аптек, - убеждена исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. - Все каналы отпуска лекарственных препаратов должны работать по единым правилам и лицензионным требованиям. Это необходимое условие для развития цивилизованной онлайн-торговли".

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