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18.09.2020 12:11
Рубрика: Культура

Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет

Текст: Александр Алексеев

Готовится к выходу первая за 20 лет официальная книга про The Beatles.Официальная - это значит, что книга завизирована участниками группы Полом Маккартни и Ринго Старром (Джон Леннон и Джордж Харрисон ушли из жизни). Она действительно документальная: все факты точны, а истории не выдуманы. Да и материалом для нее стала одна из самых интересных, и в то же время, пожалуй, самая трагическая пора в истории The Beatles - запись альбома Let It Be.

Фото: badgreeb RECORDS/flickr.com
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Время споров, раздумий, финансовых проблем, принципиальных ссор Леннона и Маккартни и, конечно, замечательной музыки. Ведь именно в 1969 году группа в итоге записала сразу два диска: Let It Be и Abbey Road, а также наконец-то выпустила сборник своих синглов - Hey, Jude.

Книга будет назваться Get Back - также как и финальная песня с альбома Let It Be. Об этом сообщает американский музыкальный портал Pitchfork.

Сообщается, что в 240-страничное красочное издание в твердой обложке войдут стенограммы разговоров музыкантов во время студийных сессий записи Let It Be (проходивших со 2 по 31 января 1969 года, - Прим. "РГ"), фотографии авторства Итана А. Расселла и Линды Маккартни и вступительное слово Питера Джексона.
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Именно этот режиссер, напомним, создатель нового документального фильма о группе, получившего то же название - Get Back.

Между тем

Плохо только одно: ждать еще долго! Фильм, премьера которого была перенесена из-за COVID-19, выйдет на экраны только 27 августа 2021 года. А спустя четыре дня на прилавках магазинов появится и книга.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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