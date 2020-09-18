Задержаны спекулянты, выручившие на перепродаже билетов миллиард рублей

Масштабную аферу по перепродаже билетов в ведущие театры страны с помощью сайтов-двойников разоблачили полицейские. Лжебилетерам удалось нелегальным способом заработать более миллиарда рублей.

"В период с 2018 по 2020 годы злоумышленники создали свыше 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ, в том числе всемирно известного Мариинского театра, - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк. - При этом операторами доменных имен являлись иностранные компании. Все общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии".

В Следственном комитете добавили, что злоумышленники продавали билеты также в Большой театр, МХТ им. А.П. Чехова и другие театры столицы и областных центров. Кроме того преступники торговали билетами на спортивные мероприятия - ликвидированы сайты-двойники ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие.

В настоящее время деятельность всех театральных сайтов-двойников прекращена. В МВД уточнили, что в противоправную деятельность было вовлечено около 30 человек, среди них IT-специалисты, работники колл-центров, а также курьеры и продавцы билетов. "Деньги покупателей билетов поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а в последующем обналичивались и распределялись между фигурантами. Ущерб превысил миллиард рублей", - отметили в полиции.

По выявленным фактам Следственным комитетом России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы плюс денежный штраф.

"В Санкт-Петербурге, в Москве и Подмосковье, в Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской и Ростовской областях проведены обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам дела. Обнаружены и изъяты платежные карты, компьютерная техника, денежные средства, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила Ирина Волк.

Отмечается, что успешная операция по ликвидации преступной группы - совместная заслуга оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полицейских Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Владимирской, Ленинградской, Тамбовской, Ростовской областей, а также следователей СК России.

"Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов, продолжаются", - заключила Ирина Волк.