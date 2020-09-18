Застройщикам упростят получение проектного финансирования

Единые критерии получения проектного финансирования застройщиками могут быть разработаны до конца года. Такое предложение обсуждалось на первом заседании Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое.

Сейчас все новые дома застройщики должны возводить либо на свои средства, либо на кредиты банков - деньги дольщиков из этой схемы исключены и заморожены на счетах эскроу. "При этом каждый банк формирует свой перечень документов, необходимых для получения кредита, - говорит руководитель комиссии Рифат Гарипов. - То есть, если застройщик готовит заявки в несколько банков, для каждого он должен собрать свой уникальный пакет. И это при том, что банки иногда требуют больше 100 документов".

Такой подход к кредитованию особенно негативно сказывается на финансировании небольших объектов. Затраты на аудит таких проектов соизмеримы с аудитом крупных строек, а маржинальность намного ниже, отмечает Гарипов. "Единые критерии и исчерпывающий перечень документов должны облегчить доступ к проектному финансированию девелоперам, работающим на локальных рынках, где цены на жилье ниже, чем в крупных городах", - считает руководитель комиссии. Необходимо скорректировать рекомендации, разработанные для банков Центробанком, Минстроем и ДОМ.РФ, говорит Гарипов: "При принятии решения по проектному финансированию банки ориентируются на коэффициент покрытия долга денежными потоками. Но даже наличие в собственности участка и разрешения на строительство не всегда позволяет достичь нужного показателя, поэтому в регионах девелоперы получают отказы".

По словам Гарипова, сегодня сложилась ситуация, где в схеме "государство - застройщик - банк - покупатель", по правилам свободного рынка работают только банки.

"Компании просто тонут в этом объеме документов, и до результатов рассмотрения заявок многие просто не добираются", - отмечает заместитель гендиректора по градостроительной политике Фонда развития городских проектов Александр Филиппов. Особенно актуальна эта проблема в небольших городах.

Важно, чтобы единый список требований в итоге не привел к сокращению числа банков, готовых работать с застройщиками, подчеркнул директор подразделения "Корпоративные продукты" ДОМ.РФ Андрей Бахмутов: "Нужно дать банкам возможность разобраться в возможных рисках. Если объект не будет введен в эксплуатацию, то его достраивание ляжет на плечи банка".

Также на заседании прозвучала просьба устранить излишние требования к застройщикам, которые уже полностью перешли на работу с проектным финансированием. По словам члена Генсовета "Деловой России", застройщика Владимир Прохорова, следует отменить необходимость получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации. "Это излишнее требование для тех, кто уже работает с эскроу и проектным финансированием. В крайнем случае, нужно законодательно сократить сроки выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной декларации до 5 рабочих дней вместо 30 календарных, как сейчас", - отметил Прохоров. Следует, по его мнению, отменить и требование о раскрытии информации о группе лиц, в которую входит застройщик. "Группа лиц может состоять из сотни организаций и физических лиц, а любое изменение в группе, которое никак не связано непосредственно с застройщиком, требует внесения изменений во все проектные декларации", - говорит он.

Кроме того, комиссия обсудила возможность упразднения "дублирующего" контроля за застройщиком - в частности, контроль со стороны Фонда защиты прав дольщиков можно назвать излишним, считают эксперты, поскольку с момента полного перехода на работу со счетами эскроу ответственность полностью возлагается на кредитующий банк.

"Отсутствие единообразного подхода и четкого объема предоставляемых документов, наличие избыточных требований являются серьезными барьерами для застройщиков. Установление же исчерпывающего перечня документов для получения проектного финансирования снизит нагрузку и позволит выстроить наиболее прозрачные взаимоотношения с банками", - подытожил Рифат Гарипов.

В ближайшее время комиссия направит в минстрой письмо с рекомендациями исключить избыточные требования к застройщикам. Унифицированный список требований для получения проектного финансирования будет составлен комиссией с привлечением отраслевых экспертов и представлен в минстрой до конца нынешнего года.