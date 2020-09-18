Здания на муниципальных участках разрешено строить дольше

Приказ Минстроя, утверждающий новые сроки выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, вступает в силу 18 сентября.

Сроки устанавливаются для расчета периода аренды участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставляемого через аукцион в аренду для строительства какого-либо здания или сооружения. Оговаривается, что эти сроки не должны применяться при возведении уникальных объектов.

"Новые сроки отражают реальное положение дел и приводят сроки инженерных изысканий к целесообразности. Основная привязка идет к площади возводимых зданий. Именно этот показатель лучше всего характеризует необходимый объем работ по объекту", - поясняет член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Документом вводятся более продолжительные сроки работ. Например, для объектов площадью до 1,5 тысячи кв.м общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства увеличен с 9 до 15 месяцев, а для комплекса зданий - с 54 до 79 месяцев.

"Никаких избыточных дополнительных обязанностей, запретов или ограничений приказом не предусмотрено", - подчеркивает Гарипов.