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18.09.2020 12:11
Рубрика: Спорт

Жена Кокорина переболела коронавирусом

Текст: Максим Домчев
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Жена нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, что переболела коронавирусом. В клубе заявили, что футболист избежал заражения.

Фото: FC Spartak Moscow/youtube.com
Кокорин дебютировал за "Спартак" в дерби с ЦСКА

Об этом девушка рассказала подписчикам, отвечая на их вопросы в Instagram. "Болела ли я коронавирусом? Да. И выработала достаточно хорошие антитела", - написала она. Впрочем, жена футболиста не уточнила, когда именно она перенесла это заболевание.

В "Спартаке" довольно быстро отреагировали на слова Валитовой. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поспешил заявить о том, что сам Кокорин не болел коронавирусом.

"Я не знаю, болела ли у него супруга, но Саша Кокорин не болел. Я об этом знаю точно. Я не знаю, что там пишут и публикуют в Telegram-каналах, что якобы он мог заразиться "короной" от жены, поэтому он пропускал начало сезона, но я могу констатировать про Сашу. Мы согласно регламенту проходим все процедуры и тесты на COVID. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас нет короны", - сказал Газизов Sport24.

Кокорин пропускал старт сезона из-за травмы. После подписания контракта с клубом нынешним летом он смог дебютировать лишь в недавнем дерби против ЦСКА.

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