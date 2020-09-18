Житель Ульяновска оштрафован за размещение на сайте "Банк памяти" портретов врагов

Штраф в 120 тысяч рублей заплатит по приговору суда житель Ульяновска за размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов врагов. Следствие по этому делу вел Следственный комитет. Собранные им доказательства признаны судом достаточными для приговора Вячеславу Круглову. Он признан виновным по уголовной статье - "покушение на реабилитацию нацизма".

4 мая 2020 года, используя приложение в социальной сети, Круглов неоднократно отправлял на сайт "Банк Памяти" фотографию фюрера и главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для их дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Круглов полностью признал вину и раскаялся.