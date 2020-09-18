Жители Идлиба выступили против присутствия Турции в Сирии

Жители сирийской провинции Идлиб дали понять, что им не нравится то, что делает Турция на территории арабской республики.

Несколько десятков человек собрались у наблюдательных пунктов турецкой армии. У многих в руках были плакаты "Идлиб - сирийская земля". Один из участников акции объяснил, что местные жители устали от навязанных извне правил игры и не боятся сказать Эрдогану "нет". Турецких военных назвали чужаками и попросили покинуть незаконно занятую территорию.

Митинги также прошли в провинциях Хама и Алеппо. В районе населенного пункта Эс-Сурман турецкие военные применили против демонстрантов слезоточивый газ, сообщает ТАСС.