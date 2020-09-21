Ефремов рассказал, как смотрит футбол в СИЗО

Ефремов ранее часто посещал матчи московского "Спартака" и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба.

Недавнее дерби ЦСКА и "Спартака" (3:1) он посмотреть не смог, потому, что в СИЗО-5, где Ефремов сейчас находится, нет платного канала "Матч Премьер".

- "Весь матч не видел - нет "Матч Премьера" на телевизоре, который есть. Смотрел "После футбола" с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще с "конями", - написал Ефремов в ответ на письмо нашего корреспондента, который воспользовался специиальной платформой Федеральной службы исполнения наказаний.

"Конями", о которых упоминает Ефремов, в футбольном мире называют футболистов и болельщиков ЦСКА.

"Интернета у нас нет, запрещено. Есть TV и холодильник. Относятся ко мне хорошо, а какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный", - отметил Ефремов.

Он также прокомментировал переход в "Спартак" Александра Кокорина, как известно, тоже отбывавшего срок в колонии, а еще ранее заявившего, что в "Спартак" никогда не перейдет. "Никогда не говори никогда", - заметил Ефремов.

Говоря о том, сможет ли "Спартак" рассчитывать на золотые медали в этом сезоне, актер написал: "Надеюсь, "Спартак" хотя бы поборется с "газом".

Под "газом" подразумевается "Зенит", спонсором которого является "Газпром".

Отметим, что первое место в российской премьер-лиге сейчас занимает "Зенит" с 17-ю очками, столько же у "Спартака", идущего вторым.