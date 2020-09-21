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21.09.2020 19:57
Рубрика: В мире

Эрдоган вновь призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Текст: Юрий Когалов

Совет Безопасности ООН нуждается в реформе. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, видеообращение которого было продемонстрировано сегодня на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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"Несмотря на выдвигаемые идеалы, система ООН не может быть эффективной ни в предотвращении конфликтов, ни в прекращении конфликтов, которые уже начались. Мы теперь все видим, что мы не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века. Структура Совета Безопасности, которая оставляет судьбу более 7 миллиардов человек на милость пяти стран, не так устойчива и справедлива", - заявил президент Турции. По его мнению, чтобы СБ ООН отвечал современным требованиям, его необходимо реформировать.

Стоит отметить, что свою точку зрения по этому вопросу Эрдоган высказывал уже не один раз. Сегодня он снова озвучил идею переноса штаб-квартиры ООН в Стамбул, где она будет находиться на перекрестке двух континентов, что позволит организации внести большой вклад в обеспечение глобального мира и стабильности.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Генассамблея ООН проходит в этом году в видеоформате. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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