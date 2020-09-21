Исторические вымыслы и провокации переместились в интернет

В интернете пережевывается свежая "утка": якобы в новом российском учебнике по истории Древнего мира подробно доказывается, что до 1250 года до нашей эры Иерусалим был русским городом, который израильтяне потом отвоевали у русских. Каково? "Новость" разлетается по Сети быстрее света. Не только в России, но и в Израиле ее штампуют направо и налево.

На поверку оказалось: это насквозь прогнивший фейк, провокационная подделка, которая бродит по интернету аж с 2015 года. Но мало кто полезет искать "ноги", когда ему покажут скан не только обложки "учебника", но и его страниц, где черным по белому, правда, очень размытыми буквами, написано следующее: "1250 год до нашей эры. Завоевание иудеями древнерусского города "Русска Оселя" (основанного воеводой Кияном). И переименование его в Иерусалим". Шах и мат.

Но постойте. На обложке, тоже, кстати, размытой, "Древний мир, 6-й класс". Любой учитель истории слету скажет вам: Древний мир всегда изучали в 5-м классе. Кроме того, фото обложки и страниц настолько нечеткие, что невозможно определить ни издательство, ни авторов. Слепить такую обложку для нечеткой фотографии минут за пять - десять сможет в простеньком редакторе любой семиклассник.

Так был ли учебник? Разбираемся с учителем истории, заместителем директора московской школы N 548 Андреем Ивановым.

- Первое и явное доказательство того, что с "учебником" что-то не так, - отсутствие любой информации об авторах, издательстве, и о том, в каком году учебник был рекомендован Минпросвещения для использования в школах. А без этой рекомендации ни один учебник не может попасть в классы, - говорит Андрей Владимирович. - Отсутствие этих ключевых признаков наводит на мысль: автор специально не дает этой информации для введения читателей в заблуждение.

Для справки: все учебники, которые были допущены в школы в прошлом или допущены сейчас, можно посмотреть на сайте https://fpu.edu.ru. Это страница официального Федерального перечня учебников, и любой гражданин любой страны может найти там все допущенные учебники с 2014 года по настоящее время.

На подобные фейки в соцсетях вообще ни к чему реагировать. Какой смысл в такой реакции?

- Несмотря на то что я хорошо знаю содержание рекомендованных отечественных учебников по истории, не поленился просмотреть в школьной библиотеке разные учебники за 6-й класс, - продолжает педагог. - Такого откровенного мракобесия, о котором пишет автор материала, в используемых школой учебниках, конечно же, нет.

Ни один академический ученый или квалифицированный учитель истории не стал бы даже рассматривать такие данные в качестве учебного материала.

- В историческом процессе это называется "борьба за умы", - предупреждает учитель. - Лучшее средство для соблюдения "исторической гигиены" в подобных случаях - хорошее знание реальных исторических фактов, критический ум, способность анализировать и умение распознавать достоверную и искаженную информацию. Этому мои коллеги - учителя истории, и учат сегодня ребят.

Взгляд

"Конец истории" ушел в Сеть

Дмитрий Суржик: Фальсификация -давняя история. Изменились лишьканалы распространения фейков. Фото: РИА Новости

Как используются сети, чтобы фальсифицировать историю? Кому выгодны фейки о прошлом? На эти вопросы "РГ" отвечает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

Дмитрий Викторович, фальсификация истории через Сеть - явление, которое в последние годы расцвело буйным цветом. Кто этим занимается и зачем?

Дмитрий Суржик: Фальсификация - это давняя история. Единственное, что изменилось, это каналы распространения фейков. Раньше исторические вымыслы жили в книгах, памфлетах, все мы знаем, какая информационная война развернулась в России в связи с Ливонской войной. Сейчас фейки переместились в интернет, имеют иногда миллионную аудиторию, и это, безусловно, нужно изучать. Все по Оруэллу: кто контролирует настоящее, определяет прошлое, а кто определяет прошлое, контролирует будущее. Поэтому исторические сюжеты довольно часто используются для оправдания каких-либо своих действий в настоящем или получения каких-то дивидендов теми, кто запустил фейк.

Почему историческая тематика именно сегодня так привлекает нечистых на руку политиков, экстремистов или даже сумасшедших в Сети?

Дмитрий Суржик: Если говорить серьезно и глубоко, то мы имеем дело с общемировой тенденцией. После того, как коммунистическая идея потерпела крах в своем государственном воплощении, оказалось, что капитализму не нужно теперь слишком задумываться о будущем, он уже доказал свою правоту тем, что его противник погиб, и значит, больше строить и развивать программы на будущее нет никакого смысла. Можно жить настоящим. Именно здесь и начался "конец истории". К тому же в 90-х Североатлантическая система начала благополучно поглощать Восточную Европу, перекраивать ее под себя, извлекая из этого дивиденды. Все это привело к тому, что футуристика стала немодной и неинтересной. Будущего нет! Мы живем в прекрасном настоящем.

Но когда Россия начала немного сопротивляться этому движению Североатлантического альянса на восток, стали актуализироваться исторические сюжеты. Это произошло еще и потому, что в ряде стран пришли к власти откровенно правые популистские силы. Вопросы прошлого стали педалироваться и в постсоветских государствах. Там у власти оказались выразители интересов досоветских элит, свершилась реституция имущества, и теперь потребовалось закрепить законодательно и идеологически этот новый режим. Поэтому в этих странах, в частности в Прибалтике, чаще стали обращаться к прошлому и выдвигать правопреемнице СССР - России самые фантастические претензии. К слову, сейчас в условиях затянувшегося с 2008 года кризиса этим легче объяснить внутренней аудитории неудачи своих стран.

Понятно, что на этом фоне привнесением сюжетов о прошлом в общественный дискурс стали все чаще пользоваться и общественные силы, в том числе и не вполне вменяемые и адекватные.

Фейк, который повлиял на взаимоотношения между странами?

Дмитрий Суржик: Польша предъявила претензии к диспетчерам аэропорта "Смоленск-Северный" касательно событий 2010 года, когда разбился ТУ-154 с польской политической и военной элитой на борту... Безусловно, эта история осложняет развитие наших с Польшей отношений. Между тем, именно когда это случилось, Росархивом был рассекречен Пакет N 1: документы, связанные с катынским расстрелом. Катынь до сих пор присутствует в польском общественно-политическом дискурсе. И Госдума РФ выступила с заявлением о признании Катынского расстрела преступлением советского НКВД. Российская сторона сделала все, чтобы помочь полякам изжить эту травму. Но им, видимо, это не очень нужно. Польше нужен какой-то жупел, чтобы постоянно в него какие-то исторические дротики кидать.

Дело в том, что мифы или фейки, которые сейчас взяты в некоторых государствах на вооружение политическими элитами, способствуют идейной мобилизации их народов. Доходит до того, что прославление эсэсовцев и так называемых национальных партизан приобретает такие уродливые формы, что детей в младших классах заставляют проводить уроки мужества в униформе СС.

Сюжеты о прошлом стали активно использоваться во внутриполитической, а затем и международной дискуссии. Как известно, нельзя жить только одним прошлым, а тем более - обидами из прошлого. Нельзя жить вопреки географии и элементарному здравому смыслу. Ведь тот, кто поворачивается лицом к прошлому, становится спиной к своему будущему.

Официально

В пресс-службе Минпросвещения "РГ" сообщили: "Таких текстов не может быть ни в науке, ни в школе. К тому же указан 6-й класс, а Древний мир изучался всегда и сейчас тоже в 5-м классе".

Компетентно

Специально для тех, кто уже несколько лет "расшаривает" "информацию" о том, как в 1250 году до нашей эры иудеи завоевали русский город "Русска Оселя" и переименовали его в Иерусалим, мы обратились к специалистам.

Борис Морозов, ответственный секретарь совместной российско-израильской комиссии историков (Тель-Авивский университет):

- Я никогда не слышал о таком бреде и с трудом представляю себе возможность его комментировать. Широкое внедрение интернета крайне способствовало переходу в него самых разнообразных экстремистов, графоманов и просто нездоровых людей.

Тимофей Гимон, ведущий научный сотрудник Центра Восточной Европы в Античном и Средневековом мире Института всеобщей истории РАН:

- Ни о каком "древнерусском городе", "древнерусском государстве" и вообще чем-либо "древнерусском" применительно к 1250 году до нашей эры речь вестись в принципе не может. Древнерусское государство сформировалось спустя более чем две тысячи лет, в IX-X веках нашей эры, тогда же возник этноним "Русь" . Даже о славянах как об этнической группе (не говоря уж о государстве, "воеводах" и пр.) говорить применительно к столь раннему времени нет оснований. Славяне впервые упоминаются в источниках I тысячелетия нашей эры, и находятся они отнюдь не в Восточном Средиземноморье, а намного севернее, в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

Ни о каких "воеводе Кияне", "Сиян-горе" и пр. ни один исторический источник не сообщает. Перед нами типичный псевдоисторический бред, какового возникает очень много на почве националистических настроений, желания удревнить историю своего народа и приписать ему какие-то якобы победы и завоевания в глубокой древности. У бреда всегда находятся свои читатели и поклонники. Уверен: ничего подобного в официально утвержденных в России школьных учебниках по истории нет. На фейки в соцсетях вообще ни к чему реагировать. Какой смысл в такой реакции? Разве что разжигать настроения в духе "они нас не любят".

Подготовила Елена Новоселова