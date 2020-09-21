Нефть подешевела на фоне опасений второй волны COVID-19

Цены на нефть перешли к снижению после роста на прошлой неделе. Марка Brent торгуется по 41,3 доллара за баррель, а стоимость североамериканского сорта WTI опустилась до 39,3 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Давление на цены оказывают риски дальнейшего усиления карантинных ограничений из-за роста выявленных случаев заражения COVID-19 в мире. Кроме того, дополнительное негативное воздействие на рынок оказали новости о планируемом увеличении добычи нефти в Ливии. Производство здесь ранее упало с 1,3 млн баррелей в сутки до 100 тыс. баррелей. Сейчас страна освобождена от обязательств по сделке ОПЕК+, поэтому может беспрепятственно наращивать добычу, а любой рост предложения отрицательно сказывается на котировках.

Неделю назад цены на нефть выросли после совещания министерского комитета ОПЕК+, подтвердившего решимость основных участников сделки, в первую очередь, Саудовской Аравии и России, строго выполнять условия сделки и следить за исполнением обязательств другими странами.