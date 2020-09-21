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21.09.2020 20:32
Рубрика: Спорт

Разыграны мужской и женский Кубки России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
В московском спортивном центре "Территория мяча" в минувшие выходные состоялся розыгрыш Кубка России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Обладателями трофея стали команды из столичного региона - женский коллектив МБА и мужской "Королев".

У мужчин в борьбу за приз вступили 36 команд, они на предварительном этапе были разделены на 12 троек, отмаркированных латиницей от "А" и вплоть до литеры "L". География участников оказалась широчайшей - естественно, Москва и Санкт-Петербург, признанные баскетбольные центры Химки, Казань, Курск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, а также еще целая россыпь как относительно крупных, так и маленьких городов. Это Асбест (Свердловская область), Бердск (Новосибирская область), Воронеж, Златоуст (Челябинская область), Иваново, Иркутск, Кострома, Кстово (Нижегородская область), Омск, Рязань, Ухта.

Фото: Пресс-служба БК "Спарта энд К"
Известны полуфиналисты женского Кубка России по баскетболу

В плей-офф вышли 24 команды, то есть кроме аутсайдеров групп, завершивших борьбу. Интересен лимит на легионеров. Из общей заявки команды (четыре игрока) только один баскетболист мог представлять зарубежную страну. Правда, в это понятие не входят спортсмены с гражданством стран, являющихся полноправными членами Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Плюс ко всему существует и правило обязательно участия в команде как минимум двух россиян.

До финала в итоге добрались столичные "Королев" и "Три звездочки". По персоналиям это выглядело так: Александр Антониковский, Александр Зуев, Дмитрий Чебуркин и Сергей Кривых против Павла Алексиевича, Сергея Козлова, Никиты Падуна, Дениса Волконского. "Королев" выиграл с минимальным перевесом - 20:19. Официальные матчи по баскетболу 3х3 по правилам имеют две границы - либо 10 минут чистого времени, либо когда лидирующая команда набирает 21-е очко. Зачастую встречи завершаются досрочно, на 8-9-й минутах, но финал Кубка России - был вовсе не тот случай. Борьба на площадке - упорнейшая.

В принципе, новоиспеченный обладатель Кубка страны "Королев" и чемпион России 2020 "Гагарин" - это одна команда, выступающая в разных сочетаниях игроков и варьирующая этими "космическими" названиями. Сейчас "Королев" на правах лучшего в Кубке получил право представлять Россию на турнире категории "Мастерс" Мирового тура по баскетболу 3х3, но там будет защищать спортивную честь нашей страны уже как "Гагарин". Финалист "Три звездочки" забрал свою законную путевку на международный турнир категории "челленджер".

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В женском Кубке России померялись силами 18 команд. В решающем матче МБА, а это базовый коллектив молодежной сборной России, взял верх над "Латинас" (Москва) - 21:15. Трофей завоеван усилиями Александры Андрущенко, Анастасии Бобрик, Олеси Тумановой и Анны Поздняковой. Последняя, кстати, дочь главы Олимпийского комитета России, многократного победителя летних Игр по фехтованию на саблях Станислава Позднякова. Она-то и получила звание MVP - самого ценного игрока соревнований.

- Первый день турнира в Москве прошел довольно просто: мы завершали игры досрочно. Во второй - было тяжелее и морально, и физически, - призналась Позднякова, набравшая непосредственно в финале девять очков. - Но нам сверху строго сказали без победы не возвращаться, поэтому пришлось выигрывать (улыбается). В финале с "Латинас" было интересно, но тяжело. Это достаточно опытная команда, которая участвует во многих турнирах. Девчонки попадают с дальней дистанции, навязывают борьбу под кольцом.

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