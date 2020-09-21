Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии возобновляют покамерные обходы в СИЗО Москвы. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. В столице ограничения в доступе членов ОНК в места принудительного содержания начали вводиться в апреле этого года из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Изначально были запрещены любые посещения членами ОНК следственных изоляторов. После прохождения пика заболеваемости встречи ОНК с заключенными начали проходить в комнатах краткосрочных свиданий с применением средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

"Введенные ограничения вынужденные, но не давали нам возможности объективно оценивать условия содержания граждан в местах принудительного содержания. Мы, безусловно, приветствуем решение о возвращении к докарантинному порядку осуществления общественного контроля в следственных изоляторах и колонии-поселении", - отметил Волков.

Например, член ОНК Москвы Марина Литвинович посетила вчера в СИЗО актера Михаила Ефремова. Именно - вошла в его камеру. Камера, как и сообщалось ранее, вполне благоустроена. В небольшой камере есть телевизор, холодильник и электрический чайник. Оба соседа Ефремова младше него - они 80-х годов рождения. Один из них постриг актера. "Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", - рассказала журналистам Марина Литвинович.

Впервые правозащитники смогли побывать непосредственно в камере Михаила Ефремова: его постригли, некурящие сокамерники разрешают ему курить

Сокамерники некурящие, однако к привычке Ефремова курить, как сообщается, они относятся с пониманием. Жалоб у актера нет, отметила правозащитник. Ранее Ефремов отказался от работы с Эльманом Пашаевым, которого 18 сентября лишили статуса адвоката. Напомним, по закону представители гражданского общества, входящие в своего рода тюремный народный контроль, имеют право беспрепятственного доступа в казенные дома. Однако в период пандемии законы природы оказались выше: вирус не делает исключений для людей с полномочиями. А в тюремном ведомстве во время карантина развивали современные формы общения заключенных с родными и представителями общественного контроля: с помощью электронных технологий. Но никакой онлайн не заменит живых встреч