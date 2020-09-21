Два трупа найдены в катере под Москвой

Тела двух человек обнаружены в пришвартованном катере на берегу Клязьминского водохранилища в деревне Сорокино городского округа Мытищи в Подмосковье. Об этом сообщили в главном региональном следственном управлении СК РФ - ведомство начало проверку.

Тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом нашли 20 сентября в каюте катера. "По предварительным данным, утечка газа произошла в результате запуска в каюте переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений", - рассказали в пресс-службе ГСУ.

Следственная группа осмотрела место происшествия и изъяла важные для расследования предметы, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить точные причины смерти.