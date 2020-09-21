Полиция изъяла под Липецком более двух килограммов героина

Липецкие полицейские прекратили деятельности группы наркодилеров из Средней Азии, торговавших героином через закладки в крупных райцентрах.

Началось все с 38-летней женщины, пойманной при устройстве закладок. В ее сумке нашли 30 свертков с наркотиком общей массой 56 граммов. Позже выяснилось, что дама торговала наркотиком не только в розницу, но и мелким оптом. Полицейские задержали ее 25-летнего земляка - он покупал у женщины героин мелкими партиями и продавал его липецким наркоманам через закладки.

- В квартире подозреваемой изъято более двух килограммов героина, электронные весы и полимерные упаковки. Участники группы заключены под стражу, - рассказали в УМВД по региону.

Возбуждено девять уголовных дел о сбыте и приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере.