Три человека получили тяжелые травмы в ДТП на Остоженке

После крупного ДТП в центре Москвы три человека госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, пострадали две женщины и один мужчина. У одной из женщин - переломы и сотрясение мозга, у второй - травматическая ампутация лодыжки. У мужчины диагностировали переломы и серьезные травмы позвоночника.

Напомним, что водитель Infinity проехал на красный свет по Остоженке и врезался в Mercedes, ехавший по Померанцеву переулку. После удара Infinity наехал на пешеходов.