В Центральном НИИ туберкулеза в Москве произошел пожар

Вечером в понедельник в центре столицы вспыхнул пожар в ЦНИИ туберкулеза. Из здания эвакуировали 35 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Сигнал о возгорании по адресу Яузская аллея, 2 поступил в 19:56. К месту были направлены пожарные расчеты.

Прибыв на место, они обнаружили возгорание на первом этаже здания. В целях безопасности вывели 35 пациентов и медицинский персонал.

В 20:12 возгорание ликвидировали. Площадь сгоревшего не превысила 2 кв. м. Очаг возгорания находился на первом этаже. Там горели личные вещи и мебель. Пострадавших нет.